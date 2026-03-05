На Харківщині внаслідок атак РФ загинули дві жінки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Крім того, близько 11:00 збройні сили РФ здійснили мінометний обстріл села Клинова-Новоселівка Богодухівського району. 64-річна жінка, яка перебувала на вулиці в цей момент, загинула на місці.

За процесуального керівництва Куп’янської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 4 березня російські військові вдарили по селу Вільшани Харківської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж. Постраждали троє людей.