Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области

иллюстративное фото: из открытых источников

В Харьковской области бойцы комендатуры «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда нанесли очередные удары по позициям и составу оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, подразделение продолжает системную боевую работу, методически уничтожая врага и укрепляя оборону Украины.

На видео – результаты очередной операции: точные попадания по вражеским укреплениям и логистическим объектам.

Ранее мы сообщали о том, что украинские пограничники отразили штурм россиян на Харьковщине. Место сражения не называется.