17:46  12 февраля
В Одессе полицейские разоблачили работника ТЦК на вымогательстве денег
15:35  12 февраля
В Украине завтра потеплеет до +15 градусов
11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 16:59

Бойцы Госпогранслужбы показали, как уничтожают врага в Харьковской области

12 февраля 2026, 16:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области бойцы комендатуры «Шквал» 7 пограничного Карпатского отряда нанесли очередные удары по позициям и составу оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, подразделение продолжает системную боевую работу, методически уничтожая врага и укрепляя оборону Украины.

На видео – результаты очередной операции: точные попадания по вражеским укреплениям и логистическим объектам.

Ранее мы сообщали о том, что украинские пограничники отразили штурм россиян на Харьковщине. Место сражения не называется.

11 февраля 2026
07 августа 2025
