Били на допросе и держали в неволе: в Харьковской области идентифицировали фсбшника, который пытал местного жителя

Фото из открытых источников

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Это произошло в мае 2022 года во временно оккупированном Волчанске. Тогда четверо вооруженных российских военных прибыли в дом 55-летнего местного жителя. Они провели обыск, а затем силой посадили его в автомобиль и повезли на "допрос".



Пострадавшего привезли в здание, где находил сотрудник 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ – 54-летний мужчина с позывным Марс-1.



Во время допроса оккупант психологически давил не потерпевшего. Он требовал, чтобы мужчина позвонил своему сыну, являющемуся военным ВСУ. Когда мужчина отказал, оккупант схватил его за затылок и ударил головой о стол.



Впоследствии мужчину около пяти дней незаконно удерживали. После этого его перевезли в дом сына, где снова провели обыск и только тогда мужчину отпустили.

"Следователи полиции фигуранту заочно уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье осудили эксправохранителя, пытавшего украинцев на оккупированных территориях. Известно, что он вместе с военнослужащими государства-агрессора участвовал в незаконных обысках в гражданских домах, которые имели проукраинскую позицию.