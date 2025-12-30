У Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях
Дніпровський районний суд Запоріжжя ухвалив вирок стосовно колишнього працівника поліції Запорізької області
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Чоловіка визнано винним у державній зраді, добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території та жорстокому поводженні з цивільним населенням.
За даними правоохоронців, прокурорів, у 2022 році під час тимчасової окупації частини Запорізької області обвинувачений добровільно перейшов на бік держави-агресора і обіймав керівні посади в незаконних органах поліції, створених окупаційною адміністрацією.
У серпні 2022 року обвинувачений разом із військовослужбовцями держави-агресора брав участь у незаконних обшуках у домівках цивільних, які мали проукраїнську позицію. Під час цих дій він погрожував застосуванням вогнепальної зброї, застосовував фізичне насильство та незаконно утримував потерпілих у приміщенні колишньої ДАІ в Мелітополі. Там громадян змушували вивчати та співати російські пісні.
Суд призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років і спеціального звання "капітан поліції".
Нагадаємо, правоохоронці викрили військовослужбовця, який самовільно залишив частину й організував канал незаконного переправлення військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину. За 6000 доларів вони пропонували "базовий пакет": супровід від частини власним авто до прикордонної зони й виведення в місце для незаконного перетину кордону з Румунією.