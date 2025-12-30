14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 14:50

У Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях

30 грудня 2025, 14:50
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Дніпровський районний суд Запоріжжя ухвалив вирок стосовно колишнього працівника поліції Запорізької області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Чоловіка визнано винним у державній зраді, добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території та жорстокому поводженні з цивільним населенням.

За даними правоохоронців, прокурорів, у 2022 році під час тимчасової окупації частини Запорізької області обвинувачений добровільно перейшов на бік держави-агресора і обіймав керівні посади в незаконних органах поліції, створених окупаційною адміністрацією.

У серпні 2022 року обвинувачений разом із військовослужбовцями держави-агресора брав участь у незаконних обшуках у домівках цивільних, які мали проукраїнську позицію. Під час цих дій він погрожував застосуванням вогнепальної зброї, застосовував фізичне насильство та незаконно утримував потерпілих у приміщенні колишньої ДАІ в Мелітополі. Там громадян змушували вивчати та співати російські пісні.

Суд призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років і спеціального звання "капітан поліції".

Нагадаємо, правоохоронці викрили військовослужбовця, який самовільно залишив частину й організував канал незаконного переправлення військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину. За 6000 доларів вони пропонували "базовий пакет": супровід від частини власним авто до прикордонної зони й виведення в місце для незаконного перетину кордону з Румунією.

