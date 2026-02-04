07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
08:19  04 лютого
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
09:39  04 лютого
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 09:19

Харківщина під обстрілами: постраждали 16 людей, серед них діти

04 лютого 2026, 09:19
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби ворог обстріляв Харків та 11 населених пунктів області. Постраждали 16 людей, серед них двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові поранено чоловіків 28 та 57 років і жінок 23, 57, 84, 85, 85 та 90 років. У Кам’яній Ярузі – жінок 22 та 75 років, чоловіка 20 років, дівчинку 10 років і хлопчика 5 місяців.

Окрім того, у Зарічному – жінку 78 років і чоловіка 84 роки; у Липчанівці – жінку 72 роки.

Медична допомога надана також 45-річному чоловіку, який постраждав 1 лютого у с. Хотімля.

Ворог атакував Салтівський, Новобаварський, Шевченківський та Київський райони Харкова, використовуючи ракети, безпілотники та дрони.

Пошкоджено будинки, магазини, енергомережі та автомобілі у різних районах області.

Нагадаємо, армія РФ 3 лютого вдень вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Для атаки ворог використав ударний дрон "Шахед". Було відомо про двох постраждалих.

Раніше повідомлялось, що у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Причина – наслідки російської атаки на інфраструктуру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Харків Харківська область атака постраждалі цивільні
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 88 з 105 російських дронів
04 лютого 2026, 08:24
Ворог здійснив атаку на Одесу: пошкоджені будинки, школа і дитсадки, є постраждалі
04 лютого 2026, 07:11
Запоріжжя після атаки: двоє загиблих – 18-річна дівчина та юнак, 11 поранених
04 лютого 2026, 06:57
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці врятували жінку
04 лютого 2026, 10:37
У Києві блогер влаштував хайп на блекаутах: хизувався лімузином з "ліхтарями"
04 лютого 2026, 10:35
У Дніпрі затримали російського агента, який залучив 17-річного сина для коригування ударів
04 лютого 2026, 10:14
На Вінниччині судитимуть трьох чоловіків за підпільне виробництво сигарет
04 лютого 2026, 09:58
Через російські обстріли частково знеструмлені кілька регіонів України
04 лютого 2026, 09:54
На Кіровоградщині вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі: загинув чоловік
04 лютого 2026, 09:45
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 09:39
Поліцейська, що збила дитину в Прилуках, залишиться під вартою до квітня
04 лютого 2026, 08:54
На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років
04 лютого 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »