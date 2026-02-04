Харківщина під обстрілами: постраждали 16 людей, серед них діти

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворог обстріляв Харків та 11 населених пунктів області. Постраждали 16 людей, серед них двоє дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові поранено чоловіків 28 та 57 років і жінок 23, 57, 84, 85, 85 та 90 років. У Кам’яній Ярузі – жінок 22 та 75 років, чоловіка 20 років, дівчинку 10 років і хлопчика 5 місяців.

Окрім того, у Зарічному – жінку 78 років і чоловіка 84 роки; у Липчанівці – жінку 72 роки.

Медична допомога надана також 45-річному чоловіку, який постраждав 1 лютого у с. Хотімля.

Ворог атакував Салтівський, Новобаварський, Шевченківський та Київський райони Харкова, використовуючи ракети, безпілотники та дрони.

Пошкоджено будинки, магазини, енергомережі та автомобілі у різних районах області.

Нагадаємо, армія РФ 3 лютого вдень вдарила по багатоповерхівці в Харкові. Для атаки ворог використав ударний дрон "Шахед". Було відомо про двох постраждалих.

Раніше повідомлялось, що у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію. Причина – наслідки російської атаки на інфраструктуру.