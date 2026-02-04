07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
На Вінниччині судитимуть трьох чоловіків за підпільне виробництво сигарет

Фото: БЕБ
Правоохоронці передали до суду справу стосовно організованої групи, яка налагодила незаконне виробництво та продаж тютюнових виробів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що підпільний цех ділки облаштували в гаражі. Там у промислових масштабах з порушенням усіх норм виготовляли сигарети за допомогою спеціального обладнання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання, готову продукцію та сировину для її виготовлення:

  • понад 14 тисяч готових сигарет та пів тисячі пачок під виглядом відомих брендів;
  • 100 тисяч сигаретних гільз та 18 мішків тютюну;
  • спиртову суміш у пластикових бочках та пляшках;
  • обладнання для виробництва.

Трьом фігурантам повідомили про підозру в незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів (ст. 204 КК України). Обвинувальні акти вже скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше у Волинській області викрили двох жителів регіону, які організували масштабний незаконний збут контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків становить 5,5 млн грн.

