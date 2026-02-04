На Вінниччині 25-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 15-річної падчерки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Вінниччині у зґвалтуванні 15-річної падчерки

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2025 року 25-річний чоловік, будучи п’яним, скористався відсутністю дружини та зґвалтував падчерку.

Чоловік і потерпіла якийсь час приховували скоєння злочину. Дівчинка повідомила про це під час чергової сварки матері з вітчимом.

Вирішується питання про взяття зловмисника під варту без можливості внесення застави. Йому загрожує від семи до дванадцяти років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.