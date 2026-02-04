У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці врятували жінку

Фото: ДСНС Запоріжжя

У вівторок, 3 лютого, о 17:17 у багатоповерхівці одного з районів Запоріжжя сталося загоряння у квартирі на третьому поверсі. Горіли домашні речі на площі близько 40 кв.м

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували жінку, яку за допомогою кисневого рятувального пристрою вивели з осередку небезпеки.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

До ліквідації залучили 25 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують обставини трагічної пожежі, що сталася в селі П'ятка Житомирського району, внаслідок якої загинула малолітня дитина. За попередньою інформацією, мати дітей у момент загоряння перебувала на подвір’ї та займалася господарськими справами.