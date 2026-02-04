07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
08:19  04 лютого
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
09:39  04 лютого
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 10:37

У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці врятували жінку

04 лютого 2026, 10:37
Фото: ДСНС Запоріжжя
У вівторок, 3 лютого, о 17:17 у багатоповерхівці одного з районів Запоріжжя сталося загоряння у квартирі на третьому поверсі. Горіли домашні речі на площі близько 40 кв.м

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували жінку, яку за допомогою кисневого рятувального пристрою вивели з осередку небезпеки.

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

До ліквідації залучили 25 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують обставини трагічної пожежі, що сталася в селі П'ятка Житомирського району, внаслідок якої загинула малолітня дитина. За попередньою інформацією, мати дітей у момент загоряння перебувала на подвір’ї та займалася господарськими справами.

Запоріжжя багатоповерхівка пожежа рятувальники ДСНС жінка
Запоріжжя після атаки: двоє загиблих – 18-річна дівчина та юнак, 11 поранених
04 лютого 2026, 06:57
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Києві блогер влаштував хайп на блекаутах: хизувався лімузином з "ліхтарями"
04 лютого 2026, 10:35
У Дніпрі затримали російського агента, який залучив 17-річного сина для коригування ударів
04 лютого 2026, 10:14
На Вінниччині судитимуть трьох чоловіків за підпільне виробництво сигарет
04 лютого 2026, 09:58
Через російські обстріли частково знеструмлені кілька регіонів України
04 лютого 2026, 09:54
На Кіровоградщині вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі: загинув чоловік
04 лютого 2026, 09:45
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 09:39
Харківщина під обстрілами: постраждали 16 людей, серед них діти
04 лютого 2026, 09:19
Поліцейська, що збила дитину в Прилуках, залишиться під вартою до квітня
04 лютого 2026, 08:54
На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років
04 лютого 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
