В Одесі зросла кількість постраждалих через нічну атаку
Внаслідок дронової атаки вночі 4 лютого в Одесі постраждали п’ятеро людей
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки. Чотирьом людям надана допомога на місці. Один – звернувся до медиків самостійно", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан усіх постраждалих задовільний.
Нагадаємо, в ніч на 4 лютого ворог вкотре атакував Одесу безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.
04 лютого 2026
07 серпня 2025
