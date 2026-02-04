Фото: МВА

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Наразі відомо про 5 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки. Чотирьом людям надана допомога на місці. Один – звернувся до медиків самостійно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан усіх постраждалих задовільний.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого ворог вкотре атакував Одесу безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.