В ніч на 4 лютого ворог вкотре атакував Одесу безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджені понад 20 житлових будинків (як приватних, так і багатоповерхівок). В одному з двоповерхових будинків зруйнований дах та перекриття у квартирах. Вибуховою хвилею вибило шибки в навколишніх будівлях та посікло автомобілі.

Крім того, понівечені три навчальні заклади: школа та два дитячих садки. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

На щастя, загиблих немає. Співробітники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали необхідну допомогу на місці.

З ночі на місцях працюють комунальні служби, які прибирають уламки та закривають вікна плівкою і плитами. В місті розгорнули оперативні штаби та пункти обігріву, де волонтери та фахівці допомагають постраждалим.

Одесити можуть отримати консультації щодо компенсацій за програмою "єВідновлення" та виплат із міського бюджету.

