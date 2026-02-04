Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 лютого ворог атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 88 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого ворог вкотре атакував Одесу безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.