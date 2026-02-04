Фото: ОВА

Внаслідок російських атак на Запоріжжя 3 лютого дістали поранення 12 людей, серед них – чотири дитини

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Люди, які отримали травми внаслідок російських ударів по обласному центру, продовжують звертатися за медичною допомогою. Лікарі констатують вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до постраждалих додався один неповнолітній. Таким чином під час атаки були травмовані діти 11, 12, 15 та 17 років.

Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого російський дрон ударив поблизу торговельних рядів у Хортицькому районі Запоріжжя. На місці загинули хлопець та дівчина 18 років.