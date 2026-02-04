Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру командиру батареї однієї з військових частин Рівненської області, який став учасником смертельної ДТП та залишив потерпілого без допомоги

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, аварія сталася ввечері 29 січня на автотрасі поблизу села Шубків Рівненського району.

Військовослужбовець, керуючи службовим автомобілем, здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям дороги. Унаслідок ДТП 25-річний чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер. Його тіло було виявлено лише вранці 30 січня.

Після наїзду водій залишив місце події, не викликав швидку допомогу та не перевірив стан потерпілого.

Згодом правоохоронці виявили автомобіль із характерними пошкодженнями, після чого встановили особу водія.

Військовому оголошено підозру за:

ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель потерпілого);

ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Санкції інкримінованих статей передбачають до п'яти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовця однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв смертельну ДТП. Обвинувальний акт направлений до суду.