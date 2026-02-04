19:05  03 лютого
04 лютого 2026, 06:57

Запоріжжя після атаки: двоє загиблих – 18-річна дівчина та юнак, 11 поранених

04 лютого 2026, 06:57
Фото: Запорізька ОВА
Кількість постраждалих унаслідок атаки російських військ на Запоріжжя зросла до 11 осіб, двоє людей загинули

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Наразі медична допомога знадобилась уже 11 людям, серед яких троє дітей", – написав він.

У потерпілих діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.

Раніше повідомлялось, що російський дрон ударив поблизу торговельних рядів у Хортицькому районі міста. На місці загинули хлопець та дівчина 18 років. Серед поранених – троє дітей, зокрема 15-річна дівчина у тяжкому стані в лікарні.

Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ
Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

На усіх локаціях комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

За даними ОВА, впродовж минулої доби окупанти завдали 790 ударів по 32 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, ввечері у віторок, 3 лютого, росіяни завдали удару по спальному району Запоріжжя. Тривога у місті тривала майже добу, а протягом усього дня обласний центр атакували ворожі дрони.

