12:13  04 лютого
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 10:52

На Хмельниччині ветерани зможуть купувати житло за ваучер без додаткових витрат

04 лютого 2026, 10:52
Читайте также на русском языке
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте также
на русском языке

Ветерани часто зіштовхуються з проблемою: для купівлі житла за ваучером необхідна допомога рієлторів, однак кошти, закладені у ваучері, не передбачають покриття витрат на їхні послуги

Про це повідомила пресслужба Хмельницького осередку ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У Хмельницькому вирішили цю проблему. Очільниця обласного осередку Оксана Каденко провела робочу нараду з Асоціацією фахівців з нерухомості України.

Як результат:

  • 150 рієлторів Хмельниччини готові надавати послуги ветеранам без витрат з їхнього боку.
  • Ветеранам запропонують широкий вибір об’єктів нерухомості.
  • Фахівці беруть на себе перевірку документів і супровід угоди.

Також підписано меморандум про спільну співпрацю та низку заходів, щоб рієлтори стали надійними помічниками для захисників.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" надали покрокову інструкцію щодо отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, зокрема перелік необхідних документів, порядок складання заяви та інші деталі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ветерани Хмельницька область комісія ваучер ріелтори громадська організація Захист Держави
Військовослужбовець "загубився" між частинами: як уникнути правової пастки
02 лютого 2026, 16:34
Відновлення УБД без бюрократії: що потрібно знати військовим
25 січня 2026, 10:26
Всі новини »
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
В Україні зросла захворюваність на ГРВІ: понад 5,4 тис. госпіталізацій за тиждень
04 лютого 2026, 13:44
Подвійний заробіток на операціях: лікарня на Київщині незаконно отримала 2,5 млн грн
04 лютого 2026, 13:28
На Дніпропетровщині через підгорілу їжу чоловік вистрибнув з вікна
04 лютого 2026, 13:15
Замерз на снігу: на Хмельниччині 9-річний хлопчик помер після того, як сусід споїв його алкоголем
04 лютого 2026, 13:14
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
04 лютого 2026, 13:01
"Військовим не здаю": як захисниця із Синельникового на Дніпропетровщині шукала житло
04 лютого 2026, 12:45
Поставила хибний діагноз: на Рівненщині судитимуть лікарку через смерть пацієнта
04 лютого 2026, 12:40
У Києві відновили світло для 100 тис. родин: лівий берег знову з графіками
04 лютого 2026, 12:20
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, який потонув у річці
04 лютого 2026, 12:13
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
04 лютого 2026, 11:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »