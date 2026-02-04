На Хмельниччині ветерани зможуть купувати житло за ваучер без додаткових витрат

Фото: ГО "Захист держави"

Ветерани часто зіштовхуються з проблемою: для купівлі житла за ваучером необхідна допомога рієлторів, однак кошти, закладені у ваучері, не передбачають покриття витрат на їхні послуги

Про це повідомила пресслужба Хмельницького осередку ГО "Захист держави", передає RegioNews.

У Хмельницькому вирішили цю проблему. Очільниця обласного осередку Оксана Каденко провела робочу нараду з Асоціацією фахівців з нерухомості України.

Як результат:

150 рієлторів Хмельниччини готові надавати послуги ветеранам без витрат з їхнього боку.

Ветеранам запропонують широкий вибір об’єктів нерухомості.

Фахівці беруть на себе перевірку документів і супровід угоди.

Також підписано меморандум про спільну співпрацю та низку заходів, щоб рієлтори стали надійними помічниками для захисників.

