На Кіровоградщині у ДТП з вантажівкою загинув пасажир легковика

Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Atego, який їхав у бік Кропивницького, виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль Citroen Berlingo під керуванням 51-річного водія.

Від отриманих травм пасажир Citroen загинув на місці ще до приїзду медиків.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

