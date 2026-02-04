На Кіровоградщині у ДТП з вантажівкою загинув пасажир легковика

На Кіровоградщині вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі: загинув чоловік
ДТП сталася 3 лютого на трасі М-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Atego, який їхав у бік Кропивницького, виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль Citroen Berlingo під керуванням 51-річного водія.
Від отриманих травм пасажир Citroen загинув на місці ще до приїзду медиків.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, 29 січня на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.
