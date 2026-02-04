07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
08:19  04 лютого
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
09:39  04 лютого
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 09:45

На Кіровоградщині вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі: загинув чоловік

04 лютого 2026, 09:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 3 лютого на трасі М-30 "Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Atego, який їхав у бік Кропивницького, виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль Citroen Berlingo під керуванням 51-річного водія.

Від отриманих травм пасажир Citroen загинув на місці ще до приїзду медиків.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

На Кіровоградщині у ДТП з вантажівкою загинув пасажир легковика

Нагадаємо, 29 січня на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП події аварія Кіровоградська область вантажівка загиблий траса
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці врятували жінку
04 лютого 2026, 10:37
У Києві блогер влаштував хайп на блекаутах: хизувався лімузином з "ліхтарями"
04 лютого 2026, 10:35
У Дніпрі затримали російського агента, який залучив 17-річного сина для коригування ударів
04 лютого 2026, 10:14
На Вінниччині судитимуть трьох чоловіків за підпільне виробництво сигарет
04 лютого 2026, 09:58
Через російські обстріли частково знеструмлені кілька регіонів України
04 лютого 2026, 09:54
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 09:39
Харківщина під обстрілами: постраждали 16 людей, серед них діти
04 лютого 2026, 09:19
Поліцейська, що збила дитину в Прилуках, залишиться під вартою до квітня
04 лютого 2026, 08:54
На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років
04 лютого 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »