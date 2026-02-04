07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто

Фото: Національна поліція
У Печерському районі Києва 32-річний чоловік напав на водія евакуатора через те, що його авто, припарковане з порушенням правил, забрали на евакуатор

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що нападник вдарив чоловіка в голову, від чого потерпілий упав на дорогу, знепритомнів та отримав травми.

Перехожі викликали медиків. 49-річний водій наразі перебуває у важкому стані в лікарні з забоєм головного мозку та переломом потиличної кістки.

Поліція оперативно затримала зловмисника. Він раніше неодноразово порушував ПДР.

Нападнику повідомлять про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника житлово-експлуатаційної служби. Триває досудове розслідування.

