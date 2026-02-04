У Києві блогер влаштував хайп на блекаутах: хизувався лімузином з "ліхтарями"

Фото: Нацполіція

У Києві один із блогерів влаштував показову сцену з метою провокації. Він спеціально їздив лімузином з яскравим освітленням та хизувався грошима

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

21-річний киянин влаштував показову сцену для контенту. Він орендував лімузин з яскравим освітленням, і в час, коли багато киян страждає без світла та опалення, їздив центром столиці та демонстративно хизувався пачкою грошей.

Для "хайпу" він також спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, маючи на меті своїми діями викликати обурення серед громадян. Правоохоронці встановили особу порушника. Тепер на нього склали адміністративний протокол.

"Правоохоронці наголошують: у час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов’язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків — це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві минулого року правоохоронці оштрафували більше 10 блогерів за незаконне використання поліцейської форми для створення провокаційного контенту в соцмережах. Псевдополіцейські знімали скандальні відеоролики заради лайків та хайпу, не усвідомлюючи, що за таке порушення їм загрожують штрафи до 34 тисяч гривень.