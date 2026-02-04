07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
08:19  04 лютого
Збив і поїхав: військового на Рівненщині затримали за смертельну ДТП
09:39  04 лютого
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2026, 10:35

У Києві блогер влаштував хайп на блекаутах: хизувався лімузином з "ліхтарями"

04 лютого 2026, 10:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві один із блогерів влаштував показову сцену з метою провокації. Він спеціально їздив лімузином з яскравим освітленням та хизувався грошима

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

21-річний киянин влаштував показову сцену для контенту. Він орендував лімузин з яскравим освітленням, і в час, коли багато киян страждає без світла та опалення, їздив центром столиці та демонстративно хизувався пачкою грошей.

Для "хайпу" він також спровокував конфлікт із перехожою, у ході якого з відвертою зневагою відповідав на зауваження літньої жінки, маючи на меті своїми діями викликати обурення серед громадян. Правоохоронці встановили особу порушника. Тепер на нього склали адміністративний протокол.

"Правоохоронці наголошують: у час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов’язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків — це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві минулого року правоохоронці оштрафували більше 10 блогерів за незаконне використання поліцейської форми для створення провокаційного контенту в соцмережах. Псевдополіцейські знімали скандальні відеоролики заради лайків та хайпу, не усвідомлюючи, що за таке порушення їм загрожують штрафи до 34 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ штраф блогер
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
У Запоріжжі під час пожежі у багатоповерхівці врятували жінку
04 лютого 2026, 10:37
У Дніпрі затримали російського агента, який залучив 17-річного сина для коригування ударів
04 лютого 2026, 10:14
На Вінниччині судитимуть трьох чоловіків за підпільне виробництво сигарет
04 лютого 2026, 09:58
Через російські обстріли частково знеструмлені кілька регіонів України
04 лютого 2026, 09:54
На Кіровоградщині вантажівка зіткнулася з легковиком на трасі: загинув чоловік
04 лютого 2026, 09:45
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову через забране авто
04 лютого 2026, 09:39
Харківщина під обстрілами: постраждали 16 людей, серед них діти
04 лютого 2026, 09:19
Поліцейська, що збила дитину в Прилуках, залишиться під вартою до квітня
04 лютого 2026, 08:54
На Хмельниччині чоловік ударив військового ножем у груди: йому загрожує до 10 років
04 лютого 2026, 08:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »