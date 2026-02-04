Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Фігурант наводив повітряні атаки ворога по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, коригувальником виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина-школяра.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. Серед пріоритетних "цілей на пошук" були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників.

Відзняті фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером пересилав батьку, який узагальнював дані для "звіту" до ГРУ РФ.

Одночасно з цим батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі розвідактивності, задокументували його і затримали.

Під час обшуку в зловмисників вилучили смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів. Також на мобільному телефоні 63-річного фігуранта виявили анонімний чат зі "зв’язковим" російського ГРУ.

Затриманому старшому агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині СБУ затримала 42-річного агента ФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари по Нікополю – безробітний чоловік, що ховався від мобілізації, потрапив у поле зору російської спецслужби через сайт знайомств.