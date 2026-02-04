Через російські обстріли частково знеструмлені кілька регіонів України

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У кількох регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Ситуація може змінюватися, тому слідкуйте за актуальною інформацією на сторінках оператора системи розподілу електроенергії (обленерго) у вашому регіоні.

Енергетики закликають: якщо зараз у вас є електроенергія – споживайте її ощадливо.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого ворог атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти локаціях.