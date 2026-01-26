Українські прикордонники показали, як знищують окупантів на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Аеророзвідка та ударні безпілотні системи комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону продовжують завдавати нищівних ударів по ворогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, завдяки злагодженій роботі оператори виявили навіть ретельно замасковані цілі окупантів.

"На відео – результат чергової успішної операції. Ліквідовано позиції противника, ворожу техніку та живу силу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, українські прикордонники знищили 14 укриттів ворога на Харківщині. Це сталось на Південно-Слобожанському напрямку.