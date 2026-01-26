Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
Прикордонники бригади «Гарт» продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Російсько-окупаційні війська не полишають спроб прориву позицій бригади на державному кордоні. Значні сили ворожої піхоти, за підтримки дронів, артилерії та авіації на різних ділянках намагаються віднайти слабкі місця в нашій обороні, аби далі сунути в глиб України.
"Військовослужбовці бригади "Гарт" усіма наявними видами озброєння – артилерією та БпЛА – нищать живу силу противника. Часто це відбувається ще на етапі висування ворожих піхотинців в бік наших позицій", – йдеться у повідомленні.
Раніше українські прикордонники показали, як знищують російських загарбників у Харківській області.
