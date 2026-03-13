13 березня 2026, 20:11

Українські прикордонники відбили російський штурм на Донеччині

фото: ДПСУ
Окупанти здійснили спробу масованого штурму в напрямку Костянтинівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Ворожа піхота та автомобілі рухалися в напрямку українських позицій під прикриттям бронетехніки та танків.

"Противник мав надію на те, що прикордонникам не вистачить ресурсів уразити усі цілі й щось із техніки уціліє. Втім результат виявився передбачуваним", – йдеться у повідомленні.

Танки та бронетехніка спаленими лишилися у полях Донеччини, "буханки" та автівки розлетілися на брухт, а штурмовики просто розчинилися в повітрі.

Раніше у мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині. Росіяни поскаржились на масовану атаку.

Донецька область Костянтинівка війна відео фронт
