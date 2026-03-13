Українські прикордонники відбили російський штурм на Донеччині
Окупанти здійснили спробу масованого штурму в напрямку Костянтинівки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Ворожа піхота та автомобілі рухалися в напрямку українських позицій під прикриттям бронетехніки та танків.
"Противник мав надію на те, що прикордонникам не вистачить ресурсів уразити усі цілі й щось із техніки уціліє. Втім результат виявився передбачуваним", – йдеться у повідомленні.
Танки та бронетехніка спаленими лишилися у полях Донеччини, "буханки" та автівки розлетілися на брухт, а штурмовики просто розчинилися в повітрі.
Раніше у мережі показали, як український дрон знищує ворожу техніку на Донеччині. Росіяни поскаржились на масовану атаку.
Всі блоги »