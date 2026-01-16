Прикордонники дронами перетворили на брухт ворожі "буханки" на Харківщині
Прикордонники зірвали доставку ворожих боєприпасів на передову
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Оператори FPV-дронів Волинського прикордонного загону успішно "полюють" на російські автівки УАЗ, відомі як "буханки", якими окупанти перевозять на передову особовий склад, боєприпаси та провізію.
"Завдяки майстерній роботі операторів FPV-дронів ворожі авто на Харківщині перетворюються на купу брухту. Точні удари, холодний розрахунок і жодного шансу для окупантів", – йдеться у повідомленні ДПСУ.
Нагадаємо, прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранені.
