16:04  16 січня
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
15:13  16 січня
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
14:09  16 січня
У Запоріжжі засудили шахрайку за крадіжку грошей із карток військового
16 січня 2026, 14:28

Прикордонники дронами перетворили на брухт ворожі "буханки" на Харківщині

16 січня 2026, 14:28
Фото: ДПСУ
Прикордонники зірвали доставку ворожих боєприпасів на передову

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Оператори FPV-дронів Волинського прикордонного загону успішно "полюють" на російські автівки УАЗ, відомі як "буханки", якими окупанти перевозять на передову особовий склад, боєприпаси та провізію.

"Завдяки майстерній роботі операторів FPV-дронів ворожі авто на Харківщині перетворюються на купу брухту. Точні удари, холодний розрахунок і жодного шансу для окупантів", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Внаслідок бою був знищений 21 загарбник, ще 11 поранені.

16 січня 2026
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
16 січня 2026, 16:04
Знову за грати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
16 січня 2026, 15:43
Проблеми зі здоров'ям за 5 тисяч доларів: поліція затримала одесита, який організував схему "звільнення з війська"
16 січня 2026, 15:20
16 січня 2026, 15:13
ВАКС обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко
16 січня 2026, 14:55
Зима у Харкові: секрети виживання від тих, хто живе на вулиці роками
16 січня 2026, 14:50
Зняття з розшуку та бронювання за 20 тисяч гривень: у Києві затримали двох ділків
16 січня 2026, 14:45
На Хмельниччині чоловік підпалив квартиру батьків колишньої – в квартирі була дитина
16 січня 2026, 14:35
16 січня 2026, 14:09
