Россияне нанесли авиаудары по Харькову
Российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Харьков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"Зафиксировано три удара по городу вражескими КАБами. Детали уточняем", – говорится в сообщении.
Впоследствии Терехов отметил, что все три прилета – в Слободском районе Харькова. В результате авиаударов погибли и ранены, разрушены частные дома.
Напомним, утром 19 января россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.
