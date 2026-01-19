16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 15:59

Россияне нанесли авиаудары по Харькову

19 января 2026, 15:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Российская авиация сбросила управляемые авиабомбы на Харьков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Зафиксировано три удара по городу вражескими КАБами. Детали уточняем", – говорится в сообщении.

Впоследствии Терехов отметил, что все три прилета – в Слободском районе Харькова. В результате авиаударов погибли и ранены, разрушены частные дома.

Напомним, утром 19 января россияне четырьмя ракетами атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника.

