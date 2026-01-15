13:45  15 січня
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 14:26

ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади

15 січня 2026, 14:26
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Громадська організація "Захист Держави" висловила занепокоєння через проблеми з урядовою програмою житла для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю (постанова КМУ №1176)

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву ГО, оприлюднену на сайті.

За даними організації, із 25 000 поданих заявок на 1 січня 2026 року позитивно розглянуто лише близько 800. На програму виділено 14 млрд грн замість необхідних 60 млрд грн, багато комісій на місцях досі не сформовані, а методика перевірки майнового стану заявників остаточно не розроблена.

У "Захисті Держави" наголошують, що такі затримки та організаційні недоліки підривають моральний стан ветеранів і переселенців, а також довіру суспільства до державних інституцій.

ГО звертається до Уряду та місцевої влади з вимогою:

  • Виділити достатнє фінансування програми на 2026 рік;
  • Прискорити розробку прозорих механізмів реалізації програми;
  • Завершити формування комісій та забезпечити їх ресурсами;
  • Запровадити регулярну публічну звітність;
  • Визначити конкретних посадових осіб, відповідальних за програму.

"Тисячі переселенців, серед яких ветерани та люди з інвалідністю, заслуговують на своєчасне виконання державою своїх зобов’язань. Держава, яка виконує взяті на себе зобов’язання, — це основа нашої сили та єдності", – заявляють у громадській організації.

Нагадаємо, раніше ГО "Захист держави" повідомила, що в 2026 році сотні вчителів із Запорізької області ризикують залишитися без жодної фінансової підтримки через обставини, пов'язані з російською агресією.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна финансирование заява переселенці Програма держава житло ВПО окуповані території
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Захворюваність на ГРВІ зросла на 15%: за тиждень захворіли понад 121 тис. людей
15 січня 2026, 15:34
У Тернополі двоє чоловіків обкрадали водомати
15 січня 2026, 15:22
На Полтавщині на трасі зіткнулися дві вантажівки: є постраждалі
15 січня 2026, 14:53
У Києві без тепла залишаються 287 будинків: енергетики працюють цілодобово
15 січня 2026, 14:49
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 14:35
Калмикову викликали до Ради через нібито фейкове бронювання в НВМК
15 січня 2026, 14:12
Дистанційна інвалідність за $12 тисяч: на Дніпропетровщині затримали військового-організатора схеми
15 січня 2026, 14:07
Українці можуть отримати компенсацію за згорілу через перепади напруги техніку
15 січня 2026, 13:49
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежа
15 січня 2026, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »