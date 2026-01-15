ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади
Громадська організація "Захист Держави" висловила занепокоєння через проблеми з урядовою програмою житла для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю (постанова КМУ №1176)
Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву ГО, оприлюднену на сайті.
За даними організації, із 25 000 поданих заявок на 1 січня 2026 року позитивно розглянуто лише близько 800. На програму виділено 14 млрд грн замість необхідних 60 млрд грн, багато комісій на місцях досі не сформовані, а методика перевірки майнового стану заявників остаточно не розроблена.
У "Захисті Держави" наголошують, що такі затримки та організаційні недоліки підривають моральний стан ветеранів і переселенців, а також довіру суспільства до державних інституцій.
ГО звертається до Уряду та місцевої влади з вимогою:
- Виділити достатнє фінансування програми на 2026 рік;
- Прискорити розробку прозорих механізмів реалізації програми;
- Завершити формування комісій та забезпечити їх ресурсами;
- Запровадити регулярну публічну звітність;
- Визначити конкретних посадових осіб, відповідальних за програму.
"Тисячі переселенців, серед яких ветерани та люди з інвалідністю, заслуговують на своєчасне виконання державою своїх зобов’язань. Держава, яка виконує взяті на себе зобов’язання, — це основа нашої сили та єдності", – заявляють у громадській організації.
Нагадаємо, раніше ГО "Захист держави" повідомила, що в 2026 році сотні вчителів із Запорізької області ризикують залишитися без жодної фінансової підтримки через обставини, пов'язані з російською агресією.