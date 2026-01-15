ВПО з окупованих територій ризикують залишитися без житла: ГО "Захист Держави" звернулася до влади

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Громадська організація "Захист Держави" висловила занепокоєння через проблеми з урядовою програмою житла для внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю (постанова КМУ №1176)

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву ГО, оприлюднену на сайті.

За даними організації, із 25 000 поданих заявок на 1 січня 2026 року позитивно розглянуто лише близько 800. На програму виділено 14 млрд грн замість необхідних 60 млрд грн, багато комісій на місцях досі не сформовані, а методика перевірки майнового стану заявників остаточно не розроблена.

У "Захисті Держави" наголошують, що такі затримки та організаційні недоліки підривають моральний стан ветеранів і переселенців, а також довіру суспільства до державних інституцій.

ГО звертається до Уряду та місцевої влади з вимогою:

Виділити достатнє фінансування програми на 2026 рік;

Прискорити розробку прозорих механізмів реалізації програми;

Завершити формування комісій та забезпечити їх ресурсами;

Запровадити регулярну публічну звітність;

Визначити конкретних посадових осіб, відповідальних за програму.

"Тисячі переселенців, серед яких ветерани та люди з інвалідністю, заслуговують на своєчасне виконання державою своїх зобов’язань. Держава, яка виконує взяті на себе зобов’язання, — це основа нашої сили та єдності", – заявляють у громадській організації.

