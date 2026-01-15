ДТП на Прикарпатті: постраждали семеро пасажирів, серед них – трирічна дитина

Фото: поліція

ДТП сталася в середу, 14 січня, близько 20:30 у місті Бурштин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо встановлено, що 35-річний водій авто Volkswagen Golf не врахував погодних умов та дорожньої обстановки, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто Renault Master під керуванням 47-річного водія.

Внаслідок ДТП травмувалися шестеро пасажирів віком від 25 до 55 років, а також трирічна дитина. Потерпілі отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарні. Водії від госпіталізації відмовилися.

Керманичів перевірили на стан алкогольного сп’яніння – обоє були тверезими.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

