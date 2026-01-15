Смертельна ДТП на Полтавщині: іномарка влетіла у відбійник

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 14 січня близько 13:40 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Лобкова Балка Хорольської громади Лубенського району. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 67-річного водія Renault Kangoo виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з відбійником. Внаслідок ДТП загинула на місці його 37-річна пасажирка.

"Слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

