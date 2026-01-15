17:45  15 січня
РФ атакувала балістикою один із найбільших портів України
16:55  15 січня
РФ зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові
14:35  15 січня
На Прикарпатті працівники ТЦК за гроші переправляли чоловіків у Румунію
15 січня 2026, 17:35

Смертельна ДТП на Полтавщині: іномарка влетіла у відбійник

15 січня 2026, 17:35
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 14 січня близько 13:40 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Лобкова Балка Хорольської громади Лубенського району. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 67-річного водія Renault Kangoo виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з відбійником. Внаслідок ДТП загинула на місці його 37-річна пасажирка.

"Слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

Надаємо, раніше на Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми. Аварія із потерпілими сталася 6 січня близько 18:30 на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль в селі Дарахів.

