У центрі Одеси автівка збила двох жінок на пішохідному переході
У Києві жінка поранила співмешканця чотирма ударами ножа
14 січня 2026, 10:49

ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина

Фото: поліція
ДТП сталася 13 січня близько 14:35 на трасі М-30 "Стрий – Ізварине" поблизу села Лісо-Березівка Хмельницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Херсона на авто Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автовозом Volvo FM 400, за кермом якого був 59-річний житель Дніпропетровської області.

В автомобілі Jeep Grand Cherokee їхала сім’я з двома дітьми. 7-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці. Водія у важкому стані, його 39-річну дружину та 1,5-річну доньку госпіталізували. Від отриманих травм сьогодні вранці 42-річний чоловік помер у лікарні.

Водія автовоза також госпіталізували з травмами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 12 січня на Хмельниччині водій вантажівки загинув під колесами трактора, поки кріпив буксирувальний трос.

Хмельницька область події аварія ДТП загиблі зіткнення
