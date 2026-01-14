Фото: поліція

ДТП сталася 13 січня близько 14:35 на трасі М-30 "Стрий – Ізварине" поблизу села Лісо-Березівка Хмельницького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Херсона на авто Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автовозом Volvo FM 400, за кермом якого був 59-річний житель Дніпропетровської області.

В автомобілі Jeep Grand Cherokee їхала сім’я з двома дітьми. 7-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці. Водія у важкому стані, його 39-річну дружину та 1,5-річну доньку госпіталізували. Від отриманих травм сьогодні вранці 42-річний чоловік помер у лікарні.

Водія автовоза також госпіталізували з травмами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

