ДТП на Хмельниччині: легковик врізався в автовоз на зустрічній, серед загиблих – дитина
ДТП сталася 13 січня близько 14:35 на трасі М-30 "Стрий – Ізварине" поблизу села Лісо-Березівка Хмельницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Житель Херсона на авто Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автовозом Volvo FM 400, за кермом якого був 59-річний житель Дніпропетровської області.
В автомобілі Jeep Grand Cherokee їхала сім’я з двома дітьми. 7-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці. Водія у важкому стані, його 39-річну дружину та 1,5-річну доньку госпіталізували. Від отриманих травм сьогодні вранці 42-річний чоловік помер у лікарні.
Водія автовоза також госпіталізували з травмами.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, 12 січня на Хмельниччині водій вантажівки загинув під колесами трактора, поки кріпив буксирувальний трос.