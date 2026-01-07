Фото: поліція

ДТП сталася 7 січня близько 06:35 поблизу села Бобрик у Роменському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Рухаючись у напрямку Києва, 22-річний водій Mercedes-Benz Sprinter допустив виїзд на узбіччя дороги, внаслідок чого маршрутка перекинулася. Внаслідок ДТП постраждали 8 пасажирів. Двох травмованих 20 та 53 років доставили до лікарні, ще шістьом надали меддопомогу без госпіталізації.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 5 січня на Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі. Внаслідок ДТП постраждали 18 людей.