На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
ДТП сталася 6 січня на автодорозі "Н-10" в межах села Маршинці Чернівецького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
51-річний буковинець за кермом авто Skoda Kodiaq збив 38-річну жительку села Мамалига. Від отриманих численних травм пішохідка загинула на місці. Тіло загиблої направили на судмедекспертизу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Правоохоронці вилучили автомобіль. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 5 січня на Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі. Внаслідок ДТП постраждали 18 людей.
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
"Родинний бізнес": у Києві батько та донька крали чужі квартири
07 січня 2026, 14:30У Харкові викрили розкрадання коштів на теплопунктах, які не існували
07 січня 2026, 14:00На Вінниччині чоловік намагався пронести через кордон цигарки під термобілизною
07 січня 2026, 13:50Брав гроші за розмитнення: на Львівщині митника затримали на хабарництві
07 січня 2026, 13:3516-річна дівчина коригувала удари росіян по Кропивницькій ТЕЦ: їй загрожує довічне
07 січня 2026, 13:30На Тернопільщині в ДТП травмувалися жінка з двома дітьми
07 січня 2026, 13:17Нічна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла
07 січня 2026, 13:08Налякав кримінальним провадженням: у Києві шахрай виманив у начальника ТЦК десятки тисяч доларів
07 січня 2026, 13:00У центрі Харкова загорівся бізнес-центр
07 січня 2026, 12:55Окупанти вдарили по багатоповерхівці у Херсоні: в МВА показали наслідки
07 січня 2026, 12:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »