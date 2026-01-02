14:10  02 січня
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
13:13  02 січня
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 13:13

На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка

02 січня 2026, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Сарненському районі Рівненської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався неповнолітній

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 1 січня близько 04:00 у селі Глинне на вулиці Центральній.

За попередніми даними слідства, 18-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на 15-річного односельчанина, який перебував на узбіччі дороги поруч із припаркованим транспортним засобом.

Унаслідок ДТП підліток отримав перелом гомілки. Медики госпіталізували його до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Правоохоронці встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія. У нього відібрали біологічні зразки.

За фактом автопригоди слідчий розпочав досудове розслідування. Відповідно до санкції статті, керманичу може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждали четверо людей, троє з них – малолітні діти. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ДТП аварія підліток водійське посвідчення поліція
У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса
01 січня 2026, 17:33
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
31 грудня 2025, 12:35
На Львівщині іномарка збила пенсіонера
30 грудня 2025, 20:45
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20
Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова
02 січня 2026, 16:05
Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція
02 січня 2026, 15:40
Буданов підтвердив призначення: очолив Офіс Президента України
02 січня 2026, 15:03
Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі
02 січня 2026, 14:47
Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП
02 січня 2026, 14:33
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
02 січня 2026, 14:10
Офіс Президента очолить Кирило Буданов
02 січня 2026, 13:45
Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »