На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Автопригода сталася 1 січня близько 04:00 у селі Глинне на вулиці Центральній.

За попередніми даними слідства, 18-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на 15-річного односельчанина, який перебував на узбіччі дороги поруч із припаркованим транспортним засобом.

Унаслідок ДТП підліток отримав перелом гомілки. Медики госпіталізували його до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Правоохоронці встановили, що водій ніколи не отримував посвідчення водія. У нього відібрали біологічні зразки.

За фактом автопригоди слідчий розпочав досудове розслідування. Відповідно до санкції статті, керманичу може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

