Фото: поліція

ДТП сталася 6 січня близько 18:30 на трасі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль в селі Дарахів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жителька Хмельницького за кермом Peugeot не впоралася з керуванням на повороті – автівка виїхала на узбіччя та зупинилася на території приватного домогосподарства.

Внаслідок удару водійка та двоє її дітей, 7 та 16 років, отримали забої та травми.

У жінки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 5 січня на Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі. Внаслідок ДТП постраждали 18 людей.