02 января 2026, 15:40

Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция

02 января 2026, 15:40
Фото: ГСЧС Украины
Россияне атаковали Харьков двумя ракетами, попавшими по жилой застройке. Один из домов получил значительные повреждения

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, сейчас на месте идет спасательная операция. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Обновленную информацию будут предоставлять экстренные службы, ГСЧС Украины, а также городские и областные власти Харьковщины.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, известно о 16 раненых. Они находятся в тяжелом состоянии.

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданское население, несмотря на международные дипломатические усилия, в том числе со стороны Соединенных Штатов.

"Только Россия не хочет завершения этой войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась. Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня днем, 2 января, враг обстрелял центр Харькова. Сообщалось, что удар пришелся на жилое многоэтажное здание в Киевском районе города. Было известно о 12 раненых.

Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
