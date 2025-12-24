Українські оборонці знешкодили ще майже 1100 окупантів та 45 ворожих артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1090 російських загарбників, 45 артсистем та 159 одиниць автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 200 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.
