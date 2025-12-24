08:14  24 грудня
Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця
07:57  24 грудня
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 07:14

Українські оборонці знешкодили ще майже 1100 окупантів та 45 ворожих артсистем

24 грудня 2025, 07:14
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1090 російських загарбників, 45 артсистем та 159 одиниць автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 200 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.12.25 орієнтовно склали:

Втрати росіян 24 грудня 2025 року

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти ЗСУ фронт втрати росіян російська армія
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
На Хмельниччині чоловік поранив підлітка ножем: хлопця госпіталізували
24 грудня 2025, 08:36
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом
24 грудня 2025, 08:17
Напад серед білого дня: у Києві чоловік із ножем тяжко поранив підприємця
24 грудня 2025, 08:14
На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
24 грудня 2025, 07:57
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
24 грудня 2025, 07:52
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю
24 грудня 2025, 07:48
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась
24 грудня 2025, 07:35
Атака дронів на Чернігів: є влучання в енергооб'єкт та багатоповерхівку
24 грудня 2025, 07:26
Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян – DeepState
24 грудня 2025, 07:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »