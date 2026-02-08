У Львові пролунала серія вибухів: працювала ППО

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю вранці 8 лютого у Львові пролунала серія вибухів

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає RegioNews.

"Львів. Чути вибухи", – написав мер.

За його словами, на території Львівської громади знешкодили ворожий безпілотник. Ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що вибухи, які чули мешканці Львова о 08:48, а також Ходорова о 08:40, були наслідком роботи сил протиповітряної оборони.

"Звуки вибухів означають, що наша протиповітряна оборона знищила ворожі безпілотники. Дякую нашим воїнам! Те, що можна буде з міркувань безпеки, повідомлю згодом", – зазначив очільник ОВА.

Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 8 лютого російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Обійшлося без постраждалих.