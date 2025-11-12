Нічна атака на Одесу: пошкоджена багатоповерхівка
В ніч на 12 листопада російські військові знову атакували Одесу
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
В Пересипському районі міста був пошкоджений багатоповерховий будинок.
Сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно.
Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 12 листопада росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини. Внаслідок атак ошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік.
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Операція "Мідас": підсумки по гарячих слідах
12 листопада 2025, 08:58Сили ППО знешкодили 90 російських дронів, які вночі атакували Україну
12 листопада 2025, 08:57В Україні планують карати за розголошення наслідків обстрілів
12 листопада 2025, 08:45Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції
12 листопада 2025, 08:31На Вінниччині судитимуть посадовців ЗСУ за розтрату коштів на закупівлях
12 листопада 2025, 08:28Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
12 листопада 2025, 08:21На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
12 листопада 2025, 08:13Росіяни вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено підприємства та будинки, загинув чоловік
12 листопада 2025, 07:55Втеча Міндіча за кордон: НАБУ обіцяє повернути бізнесмена в Україну
12 листопада 2025, 07:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі блоги »