Дронова атака на Харків: пошкоджено підприємство та будинки
Відомо про одного постраждалого внаслідок ранкової атаки росіян на Харків
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
Внаслідок влучання трьох "шахедів" по центральній частині міста пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки.
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є інформація про одного постраждалого.
Нагадаємо, вранці 12 листопада російські військові атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова.
