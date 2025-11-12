У Словʼянську внаслідок атаки дронів "Герань-2" пошкоджені будинки
У вівторок, 11 листопада, ввечері Словʼянськ атакували російські безпілотники
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Місто атакували два БПЛА "Герань-2". Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.
За даними посадовця, постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 12 листопада росіяни атакували безпілотниками Холодногірський район Харкова. Пошкоджено виробниче підприємство та приватні будинки.
