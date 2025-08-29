Ілюстративне фото

На Харківщині бригада екстреної медичної допомоги врятувала життя жінці. Виявилось, що в неї був гострий інфаркт

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Це сталось у Лозівській громаді. Там до бригади екстреної медичної допомоги звернулась 53-річна жінка. Вона скаржилась на сильний біль у грудях. По прибуттю медики діагностували гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST.

Медичний заклад, в якому проводять стентування, знаходився далеко. Тому лікарі вирішили скористатися препаратом "Металізе" для тромболітичної терапії. Завдяки оперативним діям бригади стан жінки покращився.

Зараз вона в стабільному стані доставлена до лікарні, де продовжить лікування.

