Фото: поліція

У селі Вишневе Близнюківської громади чоловік увірвався до оселі 62-річної жінки, побив її, відібрав гроші та підпалив будинок

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, нападник був у військовій формі та балаклаві зі зброєю, схожою на автомат. Він ударив господарку прикладом по голові, вимагав гроші й забрав 9 тисяч гривень. Після цього облив кімнату горючою рідиною та підпалив. Жінку він витягнув надвір, зробив понад десять пострілів у повітря та втік.

Потерпілу госпіталізували, а її будинок повністю згорів.

Поліцейські встановили та затримали зловмисника – 36-річного місцевого жителя.

Затриманому оголосили підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна) КК України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

