15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 18:44

Чотири райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією

19 грудня 2025, 18:44
Читайте также на русском языке
Фото: голова Дніпропетровської ОВА
Читайте также
на русском языке

Російські війська зранку завдали серії ударів по громадах Дніпропетровщини, використовуючи дрони та артилерію

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Від ранку під обстрілами опинилися кілька громад Дніпропетровської області. Російські війська застосовували FPV-дрони, безпілотники та артилерію, завдаючи ударів по житловій та цивільній інфраструктурі. Інформацію про наслідки атак оприлюднили місцеві органи влади.

Наслідки ранкових атак у громадах області

У Петропавлівській громаді Синельниківського району ворожий FPV-дрон влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, будівля зазнала значних пошкоджень. На місці працювали рятувальники, займання вдалося ліквідувати. Дані щодо постраждалих уточнюються.

На території Нікопольський район під обстрілами перебували районний центр, а також Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Противник застосував ствольну артилерію та FPV-дрони. Зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, господарської споруди, газопроводу та ліній електропередач. Частина населених пунктів тимчасово залишалася без електропостачання.

Ще один удар безпілотником російські війська завдали по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Також FPV-дрон був спрямований на Кривий Ріг, де внаслідок атаки спалахнула пожежа. Окрім того, у Лихівській громаді Кам’янського району через застосування БпЛА зазнала пошкоджень об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, вночі 19 грудня росіяни знову атакували енергооб'єкти України, залишивши без електропостачання споживачів у п'яти областях – Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Дніпропетровська область Кривий Ріг Нікополь пошкодження Синельникове Кам'янське
Робота в СБУ за 7 тисяч доларів: у Кривому Розі судили ділка, який торгував посадами
19 грудня 2025, 13:15
Росіяни знову атакували енергосистему: без світла п'ять областей
19 грудня 2025, 12:13
Харківщина під вогнем: одна людина загинула, семеро постраждали
19 грудня 2025, 10:46
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
Проти Міндіча відкрили справу за держзраду: деталі розслідування
19 грудня 2025, 18:05
Не мали лікарні і вчились таємно: з окупованої Херсонщини врятували ще групу дітей
19 грудня 2025, 17:55
СБУ викрила агентів РФ, які стежили за аеродромами на заході України
19 грудня 2025, 17:35
Рух дорогами в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути
19 грудня 2025, 17:34
У Полтаві та інших містах почали з’являтися написи із закликом до фізичного насилля над тими, хо уникає мобілізації
19 грудня 2025, 16:53
На Прикарпатті невідомі труїли собак: тварини були в конвульсіях
19 грудня 2025, 16:25
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
19 грудня 2025, 15:54
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 15:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »