Фото: голова Дніпропетровської ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

Від ранку під обстрілами опинилися кілька громад Дніпропетровської області. Російські війська застосовували FPV-дрони, безпілотники та артилерію, завдаючи ударів по житловій та цивільній інфраструктурі. Інформацію про наслідки атак оприлюднили місцеві органи влади.

Наслідки ранкових атак у громадах області

У Петропавлівській громаді Синельниківського району ворожий FPV-дрон влучив у приватний житловий будинок. Внаслідок удару виникла пожежа, будівля зазнала значних пошкоджень. На місці працювали рятувальники, займання вдалося ліквідувати. Дані щодо постраждалих уточнюються.

На території Нікопольський район під обстрілами перебували районний центр, а також Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Противник застосував ствольну артилерію та FPV-дрони. Зафіксовано пошкодження двох приватних будинків, господарської споруди, газопроводу та ліній електропередач. Частина населених пунктів тимчасово залишалася без електропостачання.

Ще один удар безпілотником російські війська завдали по Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Також FPV-дрон був спрямований на Кривий Ріг, де внаслідок атаки спалахнула пожежа. Окрім того, у Лихівській громаді Кам’янського району через застосування БпЛА зазнала пошкоджень об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, вночі 19 грудня росіяни знову атакували енергооб'єкти України, залишивши без електропостачання споживачів у п'яти областях – Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій та Донецькій.