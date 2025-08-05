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У липні у Запоріжжі двоє маленьких дітей випали з вікон багатоповерхівок

Про це передає RegioNews із посиланням на " Справжнє ".

У Дніпровському районі міста з вікна восьмого поверху випала дівчинка. Трагедія сталася, коли батько вийшов до магазину, а мати відволіклася. Дитина загинула.

У Заводському районі без нагляду батьків залишився маленький хлопчик. Дитина залізла на підвіконня та обперлася на протимоскітну сітку, а після випала з вікна другого поверху. Малюка госпіталізували.

Поліцейські закликають громадян бути уважними та дбати про безпеку своїх дітей, адже саме відповідальність дорослих допомагає уникнути трагічних випадків.

Нагадаємо, 2 серпня на Львівщині 15-річний хлопець впав з дев’ятого поверху недобудови в шахту ліфта. Юнака госпіталізували до реанімації.