У Запоріжжі дві дитини випали з вікон: дівчинка загинула, хлопчик – у лікарні
У липні у Запоріжжі двоє маленьких дітей випали з вікон багатоповерхівок
Про це передає RegioNews із посиланням на "Справжнє".
У Дніпровському районі міста з вікна восьмого поверху випала дівчинка. Трагедія сталася, коли батько вийшов до магазину, а мати відволіклася. Дитина загинула.
У Заводському районі без нагляду батьків залишився маленький хлопчик. Дитина залізла на підвіконня та обперлася на протимоскітну сітку, а після випала з вікна другого поверху. Малюка госпіталізували.
Поліцейські закликають громадян бути уважними та дбати про безпеку своїх дітей, адже саме відповідальність дорослих допомагає уникнути трагічних випадків.
Нагадаємо, 2 серпня на Львівщині 15-річний хлопець впав з дев’ятого поверху недобудови в шахту ліфта. Юнака госпіталізували до реанімації.