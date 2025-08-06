Бронювання для бізнесу: держава може збільшити ліміт для підприємств Харківщини

Фото: Офіс Президента

Під час візиту до Харкова Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава може збільшити кількість працівників, яких не призиватимуть до армії, на підприємствах у прифронтових і прикордонних регіонах

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зазначається, що це питання порушили за сприяння Харківської ОВА, під час зустрічі Зеленського з представниками бізнесу, освітніх закладів, ветеранських, волонтерських і медичних спільнот.

За словами Президента, бронювання є ключовим фактором збереження економічної стабільності на фронтових територіях.

"Держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося також про реструктуризацію боргів за газ підприємств теплокомуненерго та заборону арешту рахунків для таких підприємств. Відповідна ініціатива вже готується до розгляду.

Нагадаємо, на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу. Йдеться про 125 мільйонів гривень. Відтак підприємці зможуть запустити або розширити свій бізнес та створити нові робочі місця в регіонах.