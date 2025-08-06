10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
07:15  06 серпня
Грози, град і шквали: в Україні оголошено штормове попередження
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2025, 10:42

Бронювання для бізнесу: держава може збільшити ліміт для підприємств Харківщини

06 серпня 2025, 10:42
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Під час візиту до Харкова Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава може збільшити кількість працівників, яких не призиватимуть до армії, на підприємствах у прифронтових і прикордонних регіонах

Про це повідомила пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зазначається, що це питання порушили за сприяння Харківської ОВА, під час зустрічі Зеленського з представниками бізнесу, освітніх закладів, ветеранських, волонтерських і медичних спільнот.

За словами Президента, бронювання є ключовим фактором збереження економічної стабільності на фронтових територіях.

"Держава розгляне можливість збільшити відсоток заброньованих працівників на підприємствах, які розташовані та працюють безпосередньо на прифронтових і прикордонних територіях", — зазначив Володимир Зеленський.

Окремо йшлося також про реструктуризацію боргів за газ підприємств теплокомуненерго та заборону арешту рахунків для таких підприємств. Відповідна ініціатива вже готується до розгляду.

Нагадаємо, на Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу. Йдеться про 125 мільйонів гривень. Відтак підприємці зможуть запустити або розширити свій бізнес та створити нові робочі місця в регіонах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський бізнес Харків Харківська область підприємство візит Харківська ОВА бронювання від мобілізації працівники
На Харківщині активно готують кадри для місцевих підприємств
04 серпня 2025, 17:25
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
У Київському метрополітені заявили про рекордні збитки
06 серпня 2025, 12:20
На Вінниччині старий військовий літак перетворять на музей
06 серпня 2025, 11:59
Допомагав прориватися до Покровська: СБУ затримала ворожого корегувальника
06 серпня 2025, 11:57
У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ
06 серпня 2025, 11:42
Українці стали менше довіряти Зеленському
06 серпня 2025, 11:25
Третя спроба Кабміну: Бюро економічної безпеки очолить Олександр Цивінський
06 серпня 2025, 11:20
Нелегал із Росії понад 10 років жив на Рівненщині — тепер його примусово видворять
06 серпня 2025, 10:57
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
06 серпня 2025, 10:48
Посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн
06 серпня 2025, 10:35
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »