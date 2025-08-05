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05 серпня 2025, 14:36

На Харківщині підприємці отримають мікрогранти на розвиток бізнесу

05 серпня 2025, 14:36
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Фото: pixabay
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У тринадцятій хвилі програми "Власна справа" 2025 року мікрогранти отримають 459 українських підприємців на загальну суму 125 млн грн

Про це інформує Харківська ОВА, передає RegioNews.

Ці підприємці зможуть запустити або розширити свій бізнес та створити 732 нові робочі місця в регіонах. Найбільш популярні напрямки бізнесу серед учасників програми – торгівля та ремонт авто, готельно-ресторанна справа й переробна промисловість.

Харківщина – на третьому місці серед регіонів-лідерів із кількістю переможців – 9% усіх грантоотримувачів. Також лідери серед областей : Київщина (12%), Львівщина (11%), Івано-Франківщина (6%) та Хмельниччина (5%).

Довідка

У межах програми "Власна справа" можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн на відкриття або розширення бізнесу. Ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні подружжя можуть отримати до 1 млн грн у межах ветеранського напряму. Молодь до 25 років може претендувати на грант до 150 тис. грн. Окремо передбачено до 1 млн грн на створення приватного дитсадка. Подати заявку можна через портал "Дія".

Раніше повідомлялося, що бізнес Харківщини входить до п’ятірки регіонів‑лідерів за кількістю та обсягами пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%". Також найбільші обсяги кредитування отримали підприємства Києва, Львівської, Дніпропетровської та Київської областей.

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Харківська область підприємці гранти бізнес розвиток
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