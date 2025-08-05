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У Харкові перед судом постане 44-річний інструктор з водіння, якого обвинувачують у підробці іспиту для отримання водійського посвідчення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За версією слідства, чоловік організував складання практичного тесту замість клієнтки за грошову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.

Інструктор, видаючи себе за власника автошколи, запропонував жінці "оформити" водійське посвідчення категорії "B" без проходження повноцінного навчання. Він пообіцяв вплинути на службовців сервісного центру МВС, а також самостійно забезпечити позитивний результат іспиту. Щоб переконати клієнтку у своїх можливостях, провіз її іспитовим маршрутом ще до самої здачі.

Під час практичного іспиту, який проходив у присутності адміністратора, інструктор сидів на пасажирському сидінні та використовував дубльовані педалі для управління автомобілем. По суті, він виконав більшість маневрів за жінку. Після успішного складання тесту інструктор вказав клієнтці залишити гроші у багажнику транспортного засобу, що вона й зробила.

Тепер його справу розгляне суд у Харкові

Наразі прокуратура передала обвинувальний акт до Київського районного суду Харкова. Чоловіку загрожує покарання відповідно до кримінального законодавства.

Нагадаємо, раніше в кількох регіонах України викрили масштабну шахрайську схему під час складання теоретичних іспитів на водійські права. Організатори використовували спеціальне обладнання - приховану камеру, навушник та отримували за "допомогу" до 1500 доларів.