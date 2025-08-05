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Підозру отримав правоохоронець з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань .

Правоохоронець розслідував справу, де підприємець проходив як потерпілий. Під час спілкування між ними склалися товариські стосунки, і посадовець позичив у чоловіка 6 тисяч доларів.

Коли настав час повертати кошти, боржник запропонував замість грошей "допомогти" з оформленням відстрочки від мобілізації за додаткову оплату. За його словами, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині коштує близько 14 тисяч доларів.

Правоохоронця затримали 4 серпня під час отримання частини суми – 4 тисяч доларів.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Слідчі також перевірять, чи міг правоохоронець виконати обіцянку та діяти в інтересах інших осіб. Правова кваліфікація може змінитися в ході розслідування.

Затриманому загрожує до 8 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали правоохоронця і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.