На Хмельниччині правоохоронець замість повернення боргу запропонував позичальнику оформити інвалідність
Підозру отримав правоохоронець з Хмельницького, який обіцяв підприємцю "організувати" групу інвалідності за доплату до існуючого боргу
Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Правоохоронець розслідував справу, де підприємець проходив як потерпілий. Під час спілкування між ними склалися товариські стосунки, і посадовець позичив у чоловіка 6 тисяч доларів.
Коли настав час повертати кошти, боржник запропонував замість грошей "допомогти" з оформленням відстрочки від мобілізації за додаткову оплату. За його словами, оформлення ІІІ групи інвалідності довічно нині коштує близько 14 тисяч доларів.
Правоохоронця затримали 4 серпня під час отримання частини суми – 4 тисяч доларів.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Слідчі також перевірять, чи міг правоохоронець виконати обіцянку та діяти в інтересах інших осіб. Правова кваліфікація може змінитися в ході розслідування.
Затриманому загрожує до 8 років вʼязниці.
Нагадаємо, раніше на Буковині затримали правоохоронця і спільника під час спроби вивезти ухилянтів до Молдови. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.