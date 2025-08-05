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Суддя пообіцяв та згодом виніс обвинуваченому у кримінальній справі виправдувальний вирок

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Суддя міськрайонного суду області вимагав і отримав хабар за винесення виправдувального вироку у справі про службову недбалість. Під час завершального судового засідання він оголосив виправдувальне рішення.

Судді оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Йому загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали керівника ТЦК за вимагання та одержання хабаря. Він хотів отримати 1500 доларів від військовозобов’язаного за зняття того з розшуку.