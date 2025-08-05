Харківські підприємства – одні з лідерів за отриманням доступних кредитів
Бізнес Харківщини входить до п’ятірки регіонів‑лідерів за кількістю та обсягами пільгових кредитів
Про це інформує Харківська ОВА, передає RegioNews.
Загалом з початку 2025 року підприємці країни залучили 16,6 тис. кредитів на 51 млрд грн, із них лише за минулий тиждень – 751 кредит на близько 2 млрд грн, що у 2,6 раза більше, ніж тижнем раніше.
Найактивніше кредитуються підприємства переробної промисловості, агросектору, гуртової та роздрібної торгівлі, значна частина яких працює в зонах високого воєнного ризику.
Від початку року бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:
- 14,3 млрд грн – на переробку;
- 13,2 млрд грн – інвестиційні кредити;
- 11,7 млрд грн – на кредитування у зоні високого воєнного ризику;
- 6,8 млрд грн – підтримка посівної.
З моменту старту програми у 2020 році бізнес країни залучив 121 тис. кредитів на понад 417 млрд грн, із них 86 тис. на 327,5 млрд грн – під час воєнного стану.
За даними ОВА, підприємства Харківщини, разом із бізнесом Києва, Львівської, Дніпропетровської та Київської областей, отримали найбільші обсяги кредитування. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.
Довідка
Програма "Доступні кредити 5‑7‑9 %" є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів завдяки державним компенсаціям і гарантіям.
Нагадаємо, також Харківщина – серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Уже 1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання.