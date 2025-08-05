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05 серпня 2025, 11:21

Харківські підприємства – одні з лідерів за отриманням доступних кредитів

05 серпня 2025, 11:21
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Фото: pixabay
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Бізнес Харківщини входить до п’ятірки регіонів‑лідерів за кількістю та обсягами пільгових кредитів

Про це інформує Харківська ОВА, передає RegioNews.

Загалом з початку 2025 року підприємці країни залучили 16,6 тис. кредитів на 51 млрд грн, із них лише за минулий тиждень – 751 кредит на близько 2 млрд грн, що у 2,6 раза більше, ніж тижнем раніше.

Найактивніше кредитуються підприємства переробної промисловості, агросектору, гуртової та роздрібної торгівлі, значна частина яких працює в зонах високого воєнного ризику.

Від початку року бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямами:

  • 14,3 млрд грн – на переробку;
  • 13,2 млрд грн – інвестиційні кредити;
  • 11,7 млрд грн – на кредитування у зоні високого воєнного ризику;
  • 6,8 млрд грн – підтримка посівної.

З моменту старту програми у 2020 році бізнес країни залучив 121 тис. кредитів на понад 417 млрд грн, із них 86 тис. на 327,5 млрд грн – під час воєнного стану.

За даними ОВА, підприємства Харківщини, разом із бізнесом Києва, Львівської, Дніпропетровської та Київської областей, отримали найбільші обсяги кредитування. У програмі беруть участь 46 уповноважених банків.

Довідка

Програма "Доступні кредити 5‑7‑9 %" є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів завдяки державним компенсаціям і гарантіям.

Нагадаємо, також Харківщина – серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Уже 1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання.

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Харківська область підприємство бізнес допомога кредити Доступні кредити 5-7-9 %
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