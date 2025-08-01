Жителі однієї із громад Харківщини зібрали і передали військовим понад тисячу дронів

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Платформа "КУП'ЯНСЬКИЙ ДРОН" працює вже другий рік, забезпечуючи військові підрозділи, які боронять нашу країну на Купʼянському напрямку fpv-дронами

Про це повідомив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, передає RegioNews.

"Мали за честь передати ще 110 fpv-дронів нашим Захисникам, воїнам 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади та 4-го батальйону Куп'янськ 113 ОБР ТрО", - повідомив він.

За підтримки Харківської ОВА, платформа "КУП'ЯНСЬКИЙ ДРОН" працює вже другий рік поспіль, забезпечуючи військові підрозділи, які боронять нашу країну на Купʼянському напрямку безпілотниками.

За словами начальника Куп'янської МВА, за цей час Силам оборони України передано вже 1443 fpv-дрони, ринкова вартість яких складає понад 22 млн грн.

"Ці пташки були зібрані звичайними людьми в рамках платформи "КУП'ЯНСЬКИЙ ДРОН" лише з однією метою - знищення російських окупантів та звільнення нашої землі", - підсумував Андрій Беседін.

Нагадаємо, на Харківщині презентували програми підтримки ветеранів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації в Дергачівській громаді провели виїзну зустріч у межах акції "Турбота поруч".